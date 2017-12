iOS 11: il tool per il jailbreak potrebbe arrivare da...Google!

Qualche settimana fa, su queste pagine abbiamo parlato di come il jailbreak persia praticamente morto in quantoha tappato molte delle falle di sicurezza che permettevano agli sviluppatori di effettuare lo "sblocco" dei dispositivi, ma anche perchè i vari aggiornamenti perlo hanno reso praticamente inutile.

Tuttavia, in soccorso degli "smanettoni", potrebbe addirittura arrivare Google.

Sia chiaro: la società di Mountain View non ha rilasciato e non rilascerà nessun tool per effettuare il jailbreak, ma delle indicazioni potrebbero arrivare grazie a Project Zero, il progetto di Google che aiuta ed incoraggia i ricercatori di sicurezza ed hacker a trovare bug ed exploit nei software sia del motore di ricerca che di altre compagnie. Ovviamente lo scopo non è quello di approfittare degli exploit, ma incoraggiare gli sviluppatori a tappare le falle per mettere nelle mani degli utenti software sicuri.

Essendo tra le piattaforme più popolari, anche iOS è finito nella lista dei ricercatori. Tra tutti figura un tool, realizzato da Ian Beer che ha lo scopo di rendere più facile la scoperta dei bug, ed a quanto pare funzionerebbe tranquillamente su iPhone 7, iPhone 6S ed iPod Touch 3G, ma secondo quanto affermato dallo sviluppatore, alla lista potrebbero presto aggiungersi altri dispositivi.

Il tool potrebbe anche diventare uno strumento per facilitare la procedura di jailbreaking, che d'altronde sfrutta appunto le falle di sicurezza per ottenere l'accesso root in iOS. Beer ha anche annunciato di aver trovare un exploit su iOS 11.1.2 che pubblicherà prossimamente.

Almeno al momento ancora non è noto di cosa si tratti.