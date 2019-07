iOS 12.4 rallenta i vecchi iPhone? La risposta in un video

A poco più di quarantotto ore dal lancio di iOS 12.4, sul web è iniziata a circolare la voce secondo cui la nuova versione del sistema operativo mobile di Apple rallenterebbe i vecchi smartphone. La risposta è stata data da un video che ha messo a confronto le prestazioni di iOS 12.3.1 e 12.4.

Come vi mostriamo nel video presente in calce, pubblicato dai colleghi di iAppleBytes, i dispositivi non hanno lamentato alcun tipo di calo delle prestazioni. Il test di velocità è stato effettuato su una vasta gamma di iPhone, su cui non sono stati segnalati grossi cambiamenti in termini di avvio, apertura delle applicazioni e gestione.

Ciò vuol dire che iOS 12.4 può essere installato sia sugli smartphone più recenti, come iPhone Xs ed Xr, che su quelli più datati come iPhone 5s ed iPhone 6 che sono ancora supportati.

iOS 12.4, essendo un minor update non porta con se alcun tipo di rivoluzione in termini d'interfaccia grafica o funzionalità. L'aggiornamento però introduce un nuovo sistema che consente di trasferire i file tra vecchio e nuovo iPhone direttamente via cavo o via wireless, ma risolve anche un bug con il GPS segnalato dagli utenti in possesso di iPhone 5s. In concomitanza con questo, è anche stato rilasciato watchOS 5.3 che riattiva il Walkie Talkie.