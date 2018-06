iOS 12: annunciate chiamate di gruppo su FaceTime e Memoji

Nel corso del consueto WWDC di Apple, sono state annunciate parecchie novità legate a iOS 12. Tra queste, figurano i Memoji e le chiamate di gruppo su FaceTime.

Per quanto riguarda gli Animoji, ora iOS è in grado di rilevare il nostro movimento della lingua. Oltre a questo, sono stati aggiunti la tigre, il koala, il fantasma e il T-Rex. Tuttavia, l'aggiornamento porta con sé anche l'introduzione di una nuova tipologia del tutto: i Memoji. Questi consentono all'utente, tra le altre cose, di creare un avatar virtuale con le proprie sembianze oppure di personalizzarlo a piacere utilizzando anche dei filtri.

Dopo questo annuncio, Apple è subito passata a FaceTime, presentando la possibilità di effettuare chiamate di gruppo. Il limite di persone che possono parteciparvi in tempo reale è di 32. Stando alla società di Cupertino, è stata anche ottimizzata la fluidità delle chiamate ed è ora possibile applicare i "Fun Effect" in tempo reale. Ora è inoltre possibile avviare semplicemente una videoconferenza da una qualsiasi chat già esistente. Questa nuova versione di FaceTime verrà presto resa disponibile per iPhone, iPad e Mac.

Vi ricordiamo che durante l'evento sono anche stati presentati, tra le altre cose, le nuove funzionalità App Limits e Screen Time e le nuove applicazioni relative alla realtà aumentata.