iOS 12: Apple migliora l'app Foto e rende Siri personalizzabile

Apple in iOS 12 ha migliorato la funzione di ricerca delle fotografie che ora attraverso l’applicazione dedicata sarà in grado di fornire suggerimenti in base al contenuto, i momenti ed i posti, per renderle ancora più facili da cercare. Foto sarà anche in grado di categorizzare anche gli eventi (sportivi, culturali ed altro).

In iOS 12 è stata aggiunta una nuova tab all’applicazione Foto, battezzata “For You”, in cui vengono mostrate ogni giorno delle fotografie consigliate, effetti consigliati ed altre attività legate agli scatti che abbiamo nel nostro smartphone.

Sharing Suggestion consentirà agli utenti di condividere le fotografie con un gruppo di amici o persone suggerite. L’invio della libreria sarà effettuato a risoluzione originale, e coloro che effettuano la condivisione potranno inserire nell’album i propri scatti. Si tratta di una funzione estremamente sicura e privata, che utilizza la crittografia end-to-end.

Apple guarda anche a Siri, che è risultato essere l’assistente vocale più utilizzato al mondo, e per questo ha deciso di espanderlo.

La principale novità per Siri si chiama Shortcut, che di fatto consente di aggiungere delle applicazioni terze all’IA. Questa novità sarà supportata da milioni di applicazioni presenti sull’App Store, che renderanno l’assistente più ricco e personalizzabile.

Siri, inoltre, direttamente nella lock screen potrà suggerirci delle attività da fare in base alle nostre abitudini, all’orario ed ai messaggi che abbiamo inviato: sarà in grado di ricordarci, ad esempio, i compleanni, le chiamate che abbiamo promesso di fare ed altro.

Attraverso l’applicazione Shortcut, gli utenti saranno in grado di creare delle scorciatoie personalizzate in base alle nostre esigenze. Basterà cliccare su “Add To Siri” nelle varie applicazioni ed indicare il comando da pronunciare al momento del bisogno per ottenere tutte le informazioni di cui hanno bisogno o effettuare le azioni desiderate.

Nell’applicazione Shortcut sarà possibile inserire e modificare i vari comandi e sarà possibile aggiungerne altri suggeriti da Apple ed ottimizzati per gli iPhone.