iOS 12: consumatori lamentanti 'iPhone lenti' in calo, cresce la dipendenza da smartphone

Vi abbiamo già parlato su queste pagine di come iOS 12 sia in grado di migliorare le prestazioni dei dispositivi Apple, anche se datati. Ebbene, il tutto viene confermato anche dalla percezione dei consumatori, stando a questo nuovo studio di Bankmycell. Tuttavia, sembra essere tornata a crescere la dipendenza da smartphone.

In particolare, come potete vedere dalle immagini presenti qui sotto, sono in calo gli utenti lamentanti "iPhone lenti", dopo lo "scandalo batteria" emerso nel dicembre dello scorso anno. Tuttavia, queste "polemiche" hanno spesso accompagnato il lancio delle nuove versioni del sistema operativo della società di Cupertino, ma negli ultimi anni sono calate vertiginosamente (ovviamente tralasciando il succitato "scandalo"). In particolare, quest'anno il lancio di iOS 12 sembra non aver visto particolari lamentele da parte degli utenti, con molti che hanno invece evidenziato prestazioni migliorate.

Meno bene, invece, i dati legati alla dipendenza da smartphone. Come ben saprete, una delle maggiori novità del nuovo aggiornamento è Screen Time, che consente all'utente di monitorare il suo uso dello smartphone e di impostare dei limiti in tal senso. Questa funzionalità è pensata appositamente per combattere questa dipendenza, ma non sembra aver sortito effetto nei primissimi giorni, visto che il tempo di utilizzo di iPhone è anzi incrementato dal rilascio di iOS 12. Staremo a vedere cosa succederà nel lungo periodo.

I dati riportati ci sono stati forniti da Ash Turner, CEO di Bankmycell. Per ulteriori informazioni in merito, vi invitiamo a consultare lo studio completo e la nostra news legata ai preordini di iPhone XS.