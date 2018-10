iOS 12 invia messaggi tramite iMessage ai contatti sbagliati, ma non è un bug

Secondo quanto riferito da Forbes, con iOS 12 Apple avrebbe introdotto una funzione in iMessage volta a velocizzare e migliorare l'utilizzo della piattaforma ma che in realtà sta provocando grossi grattacapi agli utenti.

La feature non è in alcun modo presente nel changelog ufficiale del sistema operativo, ed unisce le chat iMessage con i contatti che hanno più numeri di telefono ed email. Ciò vuol dire che, ad esempio, se in precedenza erano state aperte più conversazioni con un collega di lavoro in base al numero personale ed all'email, queste vengono unite in un unico thread.

Si tratta, almeno in teoria, di una funzione volta a migliorare l'utilizzo di iMessage, ma che a giudicare da quanto segnalato dagli utenti si sta traducendo in gravi disagi.

Secondo quanto affermato a Piunikaweb, infatti, gli utenti iOS 12 avrebbero letteralmente preso d'assalto il forum di supporto di Apple segnalando che la nuova versione del sistema operativo starebbe erroneamente unendo i contatti di individui completamente diversi. Di conseguenza, nel momento in cui tentano di inviare un messaggio tramite iMessage, questo verrebbe inviato alla persona sbagliata.

Secondo molti si tratterebbe di un bug, anche piuttosto grave visto che sono a rischio le conversazioni private con i colleghi di lavoro o amici.

Nella maggior parte dei rapporti però il comun denominatore sembra essere il nucleo familiare ed il bug starebbe riguardando coloro che condividono gli Apple ID (madri, padri, mariti, mogli, fratelli, figli).

Potrebbe anche non trattarsi di un bug però. Come sottolineato da molti, il funzionamento dell'applicazione è basato sul concetto che ogni persona abbia un Apple ID proprio, quindi di conseguenza gli sviluppatori non avrebbero preso in considerazione fenomeni come la condivisione di uno stesso profilo. Molte famiglie però hanno scelto l'Apple ID unico per condividere gli acquisti su App Store e monitorare l'attività dei bambini.

Il problema grave però è rappresentato dal fatto che almeno ad oggi in iOS 12 non sarebbe presente alcuna funzione per separare i contatti dopo l'unione.