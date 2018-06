iOS 12 potenzia anche il Face ID: può riconoscere due persone diverse

Continuano a giungerci informazioni dal fronte iOS 12, il nuovo sistema operativo mobile di Apple che il gigante di Cupertino ha presentato nella giornata di ieri nel corso del keynote tenuto alla WWDC.

Direttamente dalla beta di iOS 12, infatti, 9to5Mac riferisce che la nuovissima versione del sistema operativo mobile della Mela morsicata andrà a potenziare anche un aspetto attualmente presente solo su iPhone X ma che evidentemente potrebbe approdare anche su iPad: il Face ID.

A quanto pare, infatti, la dodicesima generazione del sistema operativo consentirà ai possessori di iPhone X di configurare un "aspetto alternativo" attraverso le impostazioni del viso. Nella nota inserita nell'applicazione si legge che "oltre all'apprendimento continuo del viso, Face ID può riconoscere anche un volto alternativo". Fondamentalmente, quindi, l'approccio dovrebbe essere molto simile a quello del Touch ID per le impronte digitali, che come noto è in grado di riconoscere le impronte digitali di diverse persone. Il Face ID, però, fino ad ora era in grado di riconoscere un singolo utente.

La nuova funzionalità, secondo 9to5mac, sarà rivolta principalmente all'iPad, che essendo un dispositivo meno personale rispetto ad un iPhone, è utilizzato anche da più persone sia in famiglia che sul lavoro, ecco perchè vi è la stretta necessità di supportare quante più persone possibili.