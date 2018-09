iOS 12 salva in automatico le foto di iMessage nella libreria fotografica

Ad una settimana dal lancio, iniziano ad emergere i primi "segreti" di iOS 12, il nuovo sistema operativo della società di Cupertino che ha introdotto delle importanti novità a livello di iPhone ed iPad, oltre che miglioramenti alla velocità e stabilità del sistema.

Secondo quanto scoperto da alcuni, l'OS salverebbe in automatico le fotografie scattate con l'applicazione Messaggi nella libreria fotografica. Ma andiamo per ordine e facciamo un passo indietro.

Fino ad iOS 11, scattando una fotografia direttamente dall'applicazione di iMessage (quindi Messaggi), questa restava salvata nella conversazione, il che vuol dire che coloro che intendevano salvarla per inviarla ad altri utenti erano costretti a cliccare sull'immagine ed effettuare il download manualmente.

Con iOS 12 oltre ad aumentare le dimensioni del mirino che consente di scattare la foto, Apple ha introdotto silenziosamente una novità da tenere in considerazione al momento dell'invio, perchè una volta scattata l'immagine e cliccato sulla freccia blu presente in basso a destra, questa viene automaticamente inviata alla Libreria Fotografica dell'applicazione Foto.

E' bene però precisare che anche se vengono salvate nel rullino fotografico, le foto scattate con la fotocamera dell'app Messaggi non sono uguali a quelle acquisite con l'applicazione Fotocamera. Si tratta infatti di immagini JPG e non in formato HEIC, che si traduce in una qualità minore ma anche in meno spazio occupato. Inoltre vengono anche rimossi i metadati dall'immagine, tra la posizione, il che vuol dire che risulteranno anche più difficili da cercare nella nuova app Foto.