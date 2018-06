iOS 12: Siri consentirà di controllare le app di streaming di terze parti

Tra i focus principali di Apple con iOS 12, figura senza dubbio Siri, l'assistente vocale del sistema operativo che finalmente si apre anche alle applicazioni di terze parti attraverso la funzione Shortcut che consente di registrare dei comandi che consentono di interagire con l'IA.

Secondo quanto riportato da alcuni siti, la funzione di Siri Shortcut, consentirà agli utenti di interagire con le app multimediali che offrono lo streaming di contenuti sia audio che video, attraverso dei comandi. Ad esempio, gli utenti potranno impostare la scorciatoia "Heading Home", per permettere a Siri di calcolare il percorso di casa per impostare il termostato ad una certa temperatura, accendere determinate luci, controllare le Mappe per scegliere il percorso migliore, inviare messaggi e trasmettere una determinata stazione radio sul telefono.

Questa nuova funzione potrebbe consentire ad un utente iPhone o HomePod con un account Spotify di far partire determinati brani o una playlist quando si verificano delle particolari condizioni. Gli utenti ad esempio potrebbero chiamare Siri per controllare la riproduzione dei brani, compresi i salti ed il volume.

L'intero processo, secondo quanto riportato da alcuni siti, l'intero processo potrebbe essere molto più facile in caso di utilizzo di Apple Music, che chiaramente sarà integrato in maniera migliore con Siri.