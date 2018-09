iOS 12, tvOS 12 e watchOS 5 in arrivo oggi. Ecco a che ora verranno rilasciati in Italia

E' il giorno dei nuovi sistemi operativi mobili di Apple. Nella giornata di oggi il colosso di Cupertino, come annunciato durante il keynote di mercoledì scorso, rilascerà iOS 12, watchOS 5 e tvOS 5, e se avete letto la nostra guida che vi spiega come preparare i vostri dispositivi al lancio dell'OS, è tempo di sincronizzare gli orologi.

Apple è sempre molto schematica con il lancio degli aggiornamenti e storicamente ha sempre iniziato la distribuzione degli update (sia importanti che minori) alle 10:00 del mattino, ovviamente ora locale di Cupertino. Il protocollo è stato seguito alla lettera dal 2010, e salvo clamorosi cambi di programma dovrebbe essere rispettato anche nella giornata di oggi.

Per gli utenti italiani l'ora x scatterà alle 19:00, quando dovrebbe cominciare la distribuzione mondiale degli aggiornamenti. Come vi abbiamo ampiamente consigliato nella guida che trovate linkata poco sopra, vi raccomandiamo di effettuare un backup su iCloud e/o iTunes prima di procedere con l'installazione degli aggiornamenti e soprattutto di tenere il dispositivo collegato ad una fonte di alimentazione per evitare improvvisi spegnimenti che potrebbero danneggiare i dati presenti su di essi.

Per tutte le informazioni sulle novità che saranno introdotte da iOS 12, vi rimandiamo alla nostra prova.

Il lancio di macOS Mojave, invece è previsto per il 24 Settembre.