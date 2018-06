iOs 12: l'USB Restricted Mode è stata sconfitta, la polizia potrà accedere agli iPhone

Solo ieri vi abbiamo parlato dell'intenzione di Apple di aggiornare il suo sistema operativo mobile, iOs 12, per introdurre una nuova feature in grado di prevenire qualsiasi intrusione nel device. Una decisione difficile da digerire per gli organi di polizia, che da anni combattono per trovare un modo efficace per sbloccare gli iPhone.

L'USB Restricted Mode, questo il nome del controverso sistema di sicurezza, permette infatti agli iPhone di disabilitare completamente il trasferimento dei dati dalla porta Lightning, rendendo quest'ultima disponibile solo per ricaricare la batteria dello smartphone. Una vera e propria gatta da pelare per tutte le forze di polizia, che potrebbe rendere completamente inutili i sistemi di decriptazione più usati come GrayKey e Cellebrite.

Dopo l'annuncio della sua esistenza da parte di Apple, si temeva che questa feature potesse impedire totalmente ai device di sblocco di accedere agli smartphone, dato che questi agiscono sfruttando la porta Lightning, ma a quanto pare l'USB Restricted Mode è già stata "bucata": gli agenti di polizia possono finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Grayshift, l'azienda che produce GrayKey, ha dichiarato infatti che la feature è già stata "sconfitta" nelle build beta di iOs 12 ed iOs 11.4.1 e, come se non bastasse, la loro tecnologia di decriptazione è progettata per durare ed essere efficiente negli anni a venire. Che l'FBI e gli altri organi di sicurezza siano in una botte di ferro?