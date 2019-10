iOS 13.1.3: alcuni utenti segnalano problemi con AirDrop su iPhone 11

Il lancio di iOS 13 è avvenuto più di un mese fa, ma i tanti problemi lamentati dagli utenti hanno spinto Apple a rilasciare altri quattro aggiornamenti a stretto giro di orologio per tappare falle e risolvere disservizi. A quanto pare però non tutto è stato risolto. Su iPhone 11, in molti continuano a lamentare malfunzionamenti con AirDrop.

Apple ha riconosciuto il problema in un documento di supporto ufficiale, in cui parla proprio dell'errore relativo all'aggiornamento banda ultralarga non riuscito. La società di Cupertino sottolinea che "se compare questo avviso sul tuo iPhone 11, iPhone 11 Pro o iPhone 11 Pro Max, significa che si è verificato un problema durante l'aggiornamento della banda ultralarga dell'iPhone. Il tuo iPhone non può usare la banda ultralarga fino a quando non viene aggiornato".

L'unica soluzione nota, al momento, è rappresentata dalla reinstallazione di iOS 13 tramite iTunes, attraverso la procedura descritta nella stessa documentazione. Qualora al termine della procedura si dovesse ricevere lo stesso errore, il produttore consiglia di portare l'iPhone o iPad in un Centro Assistenza Autorizzato Apple o fissare un appuntamento al Genius Bar presso un Apple Store.

Altri utenti lamentano anche l'errore "aggiornamento dati cellulare non riuscito" e l'impossibilità ad utilizzare Apple Pay. Anche su iPadOS.