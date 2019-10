iOS 13.1 limita la velocità di ricarica wireless su iPhone: cosa sappiamo

Secondo quanto riportato da alcuni siti, con iOS 13.1 Apple avrebbe imposto un limite di 5W per alcuni caricatori wireless per iPhone. A riferirlo il sito web ChargerLab, il quale sostiene che la novità sarebbe stata introdotta con il primo major update per iOS 13.

Il sito riporta che Apple ora supporta solo la ricarica wireless da 7,5W sui pad che offrono la regolazione della tensione a frequenza fissa, che era stata consigliata già in passato dal colosso di Cupertino ma che comunque è presente sulla maggior parte dei pad certificati.

Ciò vuol dire che i caricatori wireless di Belkin, Mophie ed Anker non rientrano in questa limitazione, ma l'aspetto interessante è che il "muro" interesserebbe anche la nuova gamma di iPhone 11, che supporta fino a 10W per la ricarica wireless.

Quindi, caricabatterie che non hanno ottenuto la certificazione ufficiale del colosso di Cupertino si fermeranno a 5W se sullo smartphone è presente iOS 13.1.

La motivazione potrebbe anche essere legate alla sicurezza. Apple infatti storicamente ha scoraggiato l'uso di accessori non originali o che non hanno ottenuto il via libera dal programma "Certified By Apple", in quanto potrebbero arrecare danni alle batterie dei dispositivi provocandone il surriscaldamento o, nel peggiore dei casi, l'esplosione.