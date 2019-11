iOS 13.2.2 disponibile in Italia: fix per le app in background e altro

Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento per iOS, che raggiunge così la versione 13.2.2. Non si tratta di un update primario, ma vengono comunque risolti diversi problemi riscontrati dagli utenti e quindi è importante installarlo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, il changelog completo è il seguente:

Risolve un problema che poteva causare la chiusura imprevista delle app durante l'esecuzione in background;

durante l'esecuzione in background; Risolve un problema a causa del quale iPhone poteva perdere temporaneamente il segnale dopo una chiamata;

Risolve un problema che rendeva i dati mobili temporaneamente non disponibili;

Risolve un problema che rendeva illeggibili le risposte alle e-mail crittografate S/MIME inviate tra account Exchange;

Risolve un problema a causa del quale l'utilizzo del servizio Kerberos di Safari poteva presentare una richiesta di autenticazione;

Risolve un problema per cui la ricarica tramite accessori YubiKey Lightning poteva interrompersi.

Insomma, non c'è nessuna funzionalità aggiuntiva, ma semplicemente la società di Cupertino ha risolto dei problemi riscontrati dagli utenti con le precedenti versioni di iOS 13. In particolare, parecchie persone avevano segnalato delle prestazioni di basso livello per quanto riguarda le app in background. Alcuni utenti avevano inoltre dichiarato che il proprio iDevice sembrava avere qualche problema con la gestione della RAM. Ebbene, a quanto pare adesso Apple ha sistemato tutto.