iOS 13.2.3 disponibile in Italia: risolti alcuni problemi segnalati dagli utenti

Dopo l'arrivo di iOS 13.2.2 risalente a qualche settimana fa, è già giunta l'ora di un nuovo aggiornamento in casa Apple. Infatti, la società di Cupertino ha rilasciato anche in Italia l'update ad iOS 13.2.3.

Si tratta chiaramente di un aggiornamento "secondario", visto che non introduce nessuna funzionalità. Tuttavia, Apple sta continuando a sistemare i problemi rilevati dagli utenti a un ritmo invidiabile. In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, l'aggiornamento ad iOS 13.2.3 corregge il problema del mancato funzionamento della ricerca Spotlight recentemente segnalato da parte dell'utenza.

Inoltre, la società di Cupertino sta continuando a sistemare il problema con le app in background, nonostante fosse già "stata messa una pezza" con iOS 13.2.2. Sembra infatti che l'applicazione ufficiale della posta elettronica avesse ancora problemi di questo tipo e quindi Apple è corsa ai ripari con questo update. L'aggiornamento ad iOS 13.2.3 risolve anche un problema che impediva di visualizzare correttamente gli allegati all'interno di iMessage.

Insomma, Apple sta continuando a rilasciare fix su fix per il suo sistema operativo mobile. L'aggiornamento può arrivare a pesare anche 500MB. Vi ricordiamo che per scaricarlo vi basta recarvi nel percorso Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software > Scarica e installa.

Nel frattempo, alcuni utenti si sono lamentati del presunto eccessivo consumo di batteria della versione 13.2.2 di iOS. Non è chiaro se Apple abbia silenziosamente sistemato anche questa magagna, ma dal changelog non risulta.