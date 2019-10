iOS 13.2 potrebbe essere disponibile prima del 30 Ottobre

A poche settimane dal lancio di iOS 13.1, Apple potrebbe aggiornare nuovamente il proprio sistema operativo touch. Secondo alcune informazioni infatti il colosso di Cupertino avrebbe intenzione di rilasciare iOS 13.2 entro fine mese.

Le informazioni arrivano direttamente dalla pagina ufficiale delle Beats Solo Pro, nella cui descrizione si legge che "si configurano all'istante: basta aprire le cuffie per accenderle, e quindi si collegano automaticamente al tuo Apple Watch, iPad o Mac". Tale claim rimanda ad una nota a piè di pagina in cui Apple sottolinea che la funzione "richiede un account iCloud e macOS 10.14.6, iOS 13.2, watchOS 6.0 o versioni successive".

Dov'è il riferimento alla data di lancio, quindi? Nella parte in cui Apple sottolinea che le Beats Solo Pro arriveranno tra le mani degli utenti il 30 Ottobre. Appare quindi improbabile che il colosso di Cupertino decida di lanciare un prodotto senza una funzione così importante.

A rafforzare l'ipotesi anche il fatto che iOS 13.2 sia in test da diverse settimane ed ha anche mostrato le nuove AirPods. Tra le altre novità introdotte dal colosso di Cupertino dovrebbero figurare una vasta gamma di nuove emojicon, la tecnologia DeepFusion per le fotocamere di iPhone 11 ed 11 Pro e le nuove opzioni per la fotocamera.