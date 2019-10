iOS 13.2: la modifica della risoluzione video dall'app Fotocamera arriva solo su iPhone 11

Come ampiamente preannunciato, iOS 13.2 ha introdotto una novità importante per l'applicazione Fotocamera, che ora consente di modificare la qualità dei video registrati senza dover ricorrere al menù Impostazioni.

Rispetto a quanto ipotizzato in precedenza però c'è una limitazione: l'opzione, per qualche motivo che ancora non è noto, è disponibile solo su iPhone 11, 11 Pro ed 11 Pro Max.

Una scelta senza dubbio singolare, quella adottata da Apple con iOS 13.2, in quanto a differenza della tecnologia Deep Fusion non sembra richiedere nessuna specifica hardware dedicata. Gli utenti dei nuovi smartphone top di gamma di Apple però ora possono modificare la risoluzione ed il frame rate direttamente dalla schermata di acquisizione dei filmati, cliccando sul numero in alto a destra. Dopo il tap sarà possibile selezionare tra 4K ed HDR e frequenza di fotogrammi da 24, 30 e 60 fps a seconda della risoluzione scelta.

Tra le altre novità introdotte con il nuovo major update per iOS figurano le nuove emojicon, la possibilità di disinstallare le applicazioni tramite 3D Touch, e le correzioni di diversi bug segnalati dagli utenti.

Il pacchetto ha un peso di circa 500 megabyte e può essere scaricato via iTunes ed OTA.

Fateci sapere cosa ne pensate di questa novità e se avete aggiornato lo smartphone.