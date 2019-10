iOS 13.2: gli utenti lamentano problemi con la gestione delle app in background

A pochi giorni dal rilascio di iOS 13.2, i colleghi di MacRumors riportano che vari utenti stanno lamentando sui canali ufficiali del colosso di Cupertino problemi con la gestione della RAM e delle applicazioni in background, che si ricaricano più frequentemente alla riapertura.

Come indicato in un articolo pubblicato qualche istante fa, un utente ha raccontato che mentre stava guardando un video su YouTube sul suo iPhone 11 Pro è stato costretto a metterlo in pausa per rispondere ad un messaggio di testo: "sono stato in iMessage per meno di un minuto, e quando sono tornato su YouTube ha ricaricato l'applicazione ed ho perso il filmato che stavo guardando. Lo stesso è accaduto sul mio iPad Pro. Le schede di app e Safari si ricaricano molto più frequentemente rispetto ad iOS 12".

Un altro utente ha lamentato lo stesso problema sul proprio iPad Pro basato su iOS 13.2: "stavo lavorando su un foglio di calcolo di Excel e sono passato ad un video di YouTube per circa dieci minuti. Quando sono tornato, l'app non era più in memoria. Non solo, ha anche scaricato tutte le schede di Safari dalla memoria. Nessuno dei giochi rimane in memoria dopo 20 minuti".

Dello stesso avviso anche lo sviluppatore e designer Nick Heer, che in un post sul blog sostiene che la situazione sarebbe peggiorata ulteriormente con iOS 13.2 ed iPadOS 13.2.

Su Twitter si stanno moltiplicando le lamentele: lo sviluppatore Michael Tsai ha raccolto delle lamentele da parte dei propri utenti ed ha affermato di averlo notato fin dalle prime beta di iOS 13.2.

Apple però al momento non ha risposto.