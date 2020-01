iOS 13.3.1, Apple rilascia la prima beta: novità per la privacy

Apple ha ufficialmente dato il via alla beta di iOS 13.3.1, il prossimo minor update per l'ecosistema touch che dovrebbe vedere la luce prossimamente e che include delle interessanti novità per coloro che sono in possesso dei nuovi iPhone 11.

Il colosso di Cupertino infatti ha mantenuto la promessa fatta agli utenti a fine anno ed infatti ha incluso una nuova opzione nel menù "Privacy" del pannello "Impostazioni" che permette di disabilitare la localizzazione Ultra Wideband.

Il tutto è nato dopo che lo scorso mese erano emersi alcuni rapporti secondo cui iPhone 11 ed 11 Pro registrerebbero la localizzazione senza autorizzazione, anche quando l'opzione è disattivata. Apple, dal canto suo ha immediatamente voluto rassicurare gli utenti affermando che gli smartphone cercano di auto localizzarsi attraverso il chip Ultra Wideband U1 per ragioni di sicurezza e per assicurarsi che gli utenti non si trovino in zone soggette a restrizioni.

Apple, nel promettere un'opzione per disabilitare questo tipo di funzione, aveva anche affermato che i dati ottenuti dal chip non vengono registrati o inviati ai server.

Gli utenti, evidentemente dopo aver installato iOS 13.3.1 potranno scegliere di disattivare la localizzazione UWB tramite il pulsante dedicato. Sulla data di lancio dell'aggiornamento ovviamente non sono disponibili informazioni, ma la prima beta è stata pubblicata solo ieri.