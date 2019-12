iOS 13.3 ha un grave bug di sicurezza nei controlli parentali: Apple al lavoro

iOS 13.3 è arrivato da pochi giorni, ma arrivano già le prime grane per Apple. Alcune segnalazioni infatti riportano che i nuovi controlli parentali introdotti dalla compagnia di Cupertino non sarebbero efficaci e consentirebbero ai bambini di parlare con gli estranei.

La scoperta è stata effettuata da CNBC, secondo cui il bug entrerebbe in azione se l'iPhone è bloccato ed i contatti non sono sincronizzati con iCloud. La popolare testata riferisce che ci sarebbero almeno due vie per aggirare controlli:

aggiungendo un contatto in rubrica quando si riceve un messaggio da una persona sconosciuta: in questo caso appare una notifica che segnala che il numero di telefono non è presente nella lista, ma nonostante i controlli parentali attivi è presente un pulsante che consente di aggiungerlo nella lista. Dopo aver completato la procedura, è possibile comunicare regolarmente con la suddetta persona, sia via Messaggi che tramite FaceTime;

quando si riceve un messaggio da una persona sconosciuta: in questo caso appare una notifica che segnala che il numero di telefono non è presente nella lista, ma nonostante i controlli parentali attivi è presente un pulsante che consente di aggiungerlo nella lista. Dopo aver completato la procedura, è possibile comunicare regolarmente con la suddetta persona, sia via Messaggi che tramite FaceTime; passando tramite Siri su Apple Watch: in questo caso è necessario chiedere all'assistente vocale di inviare un SMS o chiamare un numero di telefono ed il gioco è fatto. L'IA entrerà in gioco anche se il numero non è presente nella rubrica.

Apple dal canto suo ha già fatto sapere di essere al lavoro per risolvere il bug, ma ha sottolineato che "il problema si verifica solo sui dispositivi impostati con una configurazione non standard. Stiamo lavorando ad una correzione completa che includeremo nel prossimo aggiornamento software".

Temporaneamente, è possibile aggirare il problema attivando la sincronizzazione dei contatti su iCloud.