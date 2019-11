Con iOS 13.3 Safari supporterà i token di sicurezza FIDO2 USB ed NFC

Apple ha rilasciato ieri la prima beta di iOS 13.3 per gli sviluppatori e beta tester pubblici. Il nuovo major update per il sistema operativo di Apple introduce delle importanti novità dal fronte della sicurezza, e consentirà agli utenti di Safari di usare le chiavi di sicurezza hardware per l'autenticazione a due fattori nei servizi.

Nelle note di rilascio infatti si legge che "Safari ora supporta le chiavi di sicurezza conformi ad NFC, USB to Lightning FIDO2. SFSafariViewController e ASWebAuthenticationSession utilizzeranno lo standard WebAuthn su dispositivi con le specifiche hardware necessarie".

I token di sicurezza sono progettati per rendere gli account più difficili da violare, in quanto sono progettati con l'intento di verificare crittograficamente l'identità di una persona quando questa tenta di accedere ad un servizio online.

Varie società nel corso degli ultimi mesi hanno presentato token di sicurezza Lightning, tra cui Yubico che ha svelato Yubikei 5Ci che è abilitata per i dispositivi Apple che includono l'ingresso proprietario e permette di effettuare l'autenticazione a gestori di password come 1Password, Bitwarden, Dashlane e Lastpass.

Con la novità di iOS 13.3 (ed iPadOS 13.3) gli utenti saranno in grado usare tutte le chiavi di sicurezza USB conformi allo standard FIDO2 per accedere a qualsiasi servizio che le supporta, tra cui Google e Facebook.