iOS 13.4 in arrivo domani 24 Marzo: correggerà i problemi degli hotspot?

Apple potrebbe risolvere domani i problemi con l'hotspot segnalati negli ultimi giorni da vari utenti. Nella giornata di domani, la compagnia di Cupertino rilascerà iOS 13.4, il nuovo major update per il proprio ecosistema touch che dovrebbe includere tante novità.

E' altamente probabile che con l'aggiornamento la società di Tim Cook affronti anche lo spinoso problema degli hotspot, soprattutto dopo che vari possessori di iPhone hanno lamentato disservizi e disconnessioni.

In un documento interno ottenuto da MacRumors, Apple afferma di essere a conoscenza del problema, ma non conferma che il fix sarà incluso in iOS 13.4.

Il pacchetto dovrebbe anche introdurre la funzione che permetterà di sbloccare le automobili compatibili tramite NFC direttamente con gli iPhone, ma anche nuovi sticker basati sulle Animoji, la possibilità di condividere le cartelle di iCloud e, soprattutto, gli acquisti universali su iPhone e Mac.

Sempre domani sera vedrà la luce anche il nuovo iPadOS 13.4, che segnerà il supporto ai Trackpad sui nuovi iPad Pro annunciati la scorsa settimana.

Come sempre, consigliamo di effettuare l'aggiornamento solo con lo smartphone sotto carica e quando connesso ad una linea stabile via WiFi. I problemi di connessione ed i rallentamenti provocati dalla congestione della rete potrebbero anche rendere più lente le operazioni di download.