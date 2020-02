iOS 13.4 permetterà di aprire la macchina con iPhone ed Apple Watch

Interessante novità in arrivo con iOS 13.4. Secondo quanto riferito, la nuova versione del sistema operativo mobile di Apple contiene dei riferimenti ad una nuova API battezzata "CarKey", che consentirà agli utenti di utilizzare iPhone ed Apple Watch come chiavi per i veicoli con l'NFC.

I file interni mostrano che non sarà nemmeno necessaria l'autenticazione tramite il Face ID: gli utenti non dovranno fare altro tenere lo smartphone o smartwatch vicino al lettore ed il gioco sarà fatto, anche se è scarico.

La funzione a quanto pare permetterà anche di condividere la chiave con altre persone. Bisognerà inviare un invito ad un familiare o amico fidato tramite l'applicazione Wallet, come si fa con le carte d'imbarco o i biglietti del treno.

Il processo d'associazione partirà proprio con Wallet, ma sarà richiesta l'installazione dell'app ufficiale della casa automobilistica per completare la configurazione nel momento in cui si collega un dispositivo ad un'auto per la prima volta. Per aggiungere la chiave in iPhone o Apple Watch, basterà avvicinarlo per la prima volta al lettore NFC e sullo schermo apparirà l'app Wallet con CarKey.

Non si tratta certo di una novità assoluta, in quanto anche in passato altri marchi avevano testato funzioni di questo tipo, ma sarà accolta senza dubbio favorevolmente.

Apple la scorsa settimana ha rilasciato iOS 13.3.1, un minor update che ha corretto alcuni bug riscontrati in passato.