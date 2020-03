iOS/iPadOS 13.4 con supporto al trackpad arrivato in Italia; C'è anche l'update di macOS

Dopo le prime avvisaglie di qualche giorno fa, Apple ha finalmente rilasciato anche in Italia l'atteso aggiornamento ad iOS 13.4 e iPadOS 13.4. Quest'ultimo porta con sé una novità importante. Nel frattempo, sono arrivati anche gli update a macOS Catalina 10.15, watchOS 6.2 e tvOS 13.4.

Per quanto riguarda iOS/iPadOS, in seguito alla presentazione dei nuovi iPad Pro, l'azienda di Cupertino aveva svelato che il supporto a trackpad e mouse sarebbe arrivato con la versione 13.4 e così è stato. Per il resto, sono state aggiunte 9 nuovi Memoji e sono stati attuati miglioramenti alle applicazioni Mail, File e CarPlay e alle funzionalità di realtà aumentata. Da non sottovalutare anche l'acquisto unico (il "cross buy"), di cui vi abbiamo già parlato questa mattina. Non mancano poi, come di consueto, innumerevoli fix a problemi noti.

Negli ultimi giorni si è anche parlato di fastidiosi problemi alla funzionalità hotspot, ma Apple non ha fatto riferimento a questo inconveniente. Non è quindi chiaro se l'update lo abbia risolto o meno. Per il changelog completo (in inglese), vi rimandiamo al link in fonte.

Parlando invece di macOS, watchOS e tvOS, le novità non sono molte. Ad esempio, su macOS è arrivata la funzionalità Screen Time Communication Limits. Non mancano anche le lyrics delle canzoni in tempo reale per Apple Music. Su watchOS è arrivata la possibilità di effettuare acquisti in-app direttamente da Apple Watch, mentre il changelog dell'ultima versione di tvOS include essenzialmente solo correzioni di bug.