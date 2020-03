iOS 13.4: gli utenti lamentano problemi su iPhone. Scoperta anche una falla di sicurezza

A poco meno di una settimana dal lancio di iOS 13.4, emergono i primi problemi con il nuovo aggiornamento per iPhone. Nello specifico, le segnalazioni si articolano su due fronti: la sicurezza ed i bug a livello di funzionamento dei dispositivi.

Partendo dalla sicurezza, il popolare servizio VPN Proton ha rilevato che iOS 13.4 contiene una vulnerabilità di sicurezza che blocca la protezione dei dati quando si usa una VPN su iPhone. Nella fattispecie, il sistema operativo non riuscirebbe a chiudere le connessioni non protette esistenti all'avvio della VPN, lasciandole aperte per "minuti o ore". In questo modo informazioni sensibili potrebbero rimanere accessibili ad utenti malintenzionati.

La problematica, si legge nel rapporto, non può essere risolta dai servizi, e viene suggerito di avviare la VPN e di attivare e disattivare la Modalità Aereo per interrompere le connessioni attive.

A parte ciò, iOS 13.4 ed iPadOs 13.4 includeva anche un bug che non consentiva di effettuare ricerche con il simbolo "+" in Safari, il che era particolarmente fastidioso dal momento che cercando ad esempio informazioni su Disney+ su Google il carattere veniva eliminato. L'aspetto particolare è che il problema si verificava solo con Big G, mentre su Bing, DuckDuckGo e Yahoo fllava tutto liscio. Apple però è immediatamente corsa ai ripari e come riportato da 9to5Mac l'ha corretto via server.

Sono segnalati problemi anche con le tastiere Bluetooth di terze parti per iPad, ma anche bug nel Centro di Controllo e con l'Assistive Touch.