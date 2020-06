iOS 13.5.1 disponibile in Italia: importante aggiornare per la sicurezza

Dopo aver introdotto le funzionalità legate alla situazione attuale con lo scorso aggiornamento, Apple ha rilasciato ufficialmente anche in Italia un nuovo update, che porta iOS alla versione 13.5.1. L'azienda di Cupertino ha messo il focus sulla sicurezza degli utenti.

Infatti, stando anche a quanto riportato da SlashGear e come potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia, nella descrizione dell'aggiornamento in fase di rollout si legge: "iOS 13.5.1 fornisce importanti aggiornamenti alla sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti". Insomma, è la stessa Apple ad affermare che si tratta di un aggiornamento che andrebbe scaricato il prima possibile. Ovviamente, l'update è stato rilasciato anche tramite iPadOS 13.5.1 e watchOS 6.2.6.

L'azienda di Cupertino non specifica chiaramente quale problema di sicurezza venga risolto da questo aggiornamento, ma ci sono parecchie voci a riguardo provenienti da fonti estere. Infatti, giusto la scorsa settimana è stato scoperto un metodo per effettuare il jailbreak utilizzando la versione 13.5 di iOS. Insomma, Apple potrebbe aver deciso di correre rapidamente ai ripari anche per questo motivo.

Per il resto, la giornata di oggi 1 giugno 2020 sembra proprio essere dedicata agli aggiornamenti. Infatti, stando anche a quanto riportato da MacRumors, l'azienda di Cupertino ha rilasciato la versione 10.15.5 di macOS Catalina. Anche in questo caso, si tratta di un update con degli importanti fix a livello di sicurezza.