iOS 13.5.1, gli utenti lamentano problemi con la batteria: è colpa di Apple Music?

Si allarga la lista degli utenti che lamentano una drastica riduzione della durata della batteria a seguito dell'installazione di iOS 13.5.1. A quanto pare il colpevole sarebbe Apple Music, che come mostriamo nello screenshot in calce sarebbe responsabile per il 53% dell'assorbimento di energia a causa delle attività in background.

Alcuni utenti avevano lamentato questo stano problema già prima del rilascio di iOS 13.5.1, e diverse segnalazioni risalgono addirittura ad Aprile. Tuttavia, il problema si è accentuato con il lancio dell'aggiornamento dello scorso mese.

MacRumors riferisce che centinaia di utenti, sia su dispositivi vecchi che nuovi ma aggiornati ad iOS 13.5.1, "stanno lamentando un rapido consumo della batteria anche quando l'app Apple Music non è in uso. In alcuni casi, l'attività in background resterebbe attiva per diverse ore ogni giorno, anche se non viene utilizzata per settimana o addirittura se non è mai stata aperta".

In alcune segnalazioni si legge addirittura che Apple Music sarebbe responsabile per oltre la metà del consumo di batteria, anche quando non è in uso. Alcuni hanno provato ad effettuare l'arresto forzato dell'app, il riavvio dello smartphone ed hanno disattivato gli aggiornamenti in background e l'accesso ai dati mobili, mentre altri si sono addirittura spinti oltre ripristinando lo smartphone.

Anche voi state lamentando lo stesso problema? Fatecelo sapere nei commenti.