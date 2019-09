iOS 13 arriva oggi: orario di lancio, novità e come preparare gli iPhone

Mancano ormai poche ore al lancio di iOS 13, la nuova versione del sistema operativo mobile di Apple, ed è tempo di preparare gli iPhone. In questa notizia vi spieghiamo come non farsi trovare impreparati all'arrivo dell'atteso major update.

Orario di lancio

Apple è sempre stata molto abitudinaria da questo punto di vista, per ragioni legate anche al fuso orario. La distribuzione di iOS 13 dovrebbe iniziare, indicativamente, intorno alle 19:00 italiane, quando milioni di utenti riceveranno il classico alert di disponibilità dell'aggiornamento.

Come sempre, consigliamo di non precipitarsi nei minuti immediatamente successivi, in quanto i server potrebbero essere sovraccarichi ed il download potrebbe procedere a rilento, soprattutto contando il peso del pacchetto che sarà molto elevato rispetto ai minor update.

Come prepararsi

In questo caso, i consigli sono sempre i soliti. Innanzitutto, proprio a causa dell'elevato peso dell'aggiornamento, la raccomandazione è di eseguire l'intera procedura con lo smartphone carico al 100%, ma in alternativa è consigliabile collegarlo alla corrente durante il download ed installazione.

Un'altra precauzione è di aggiornare via cavo, utilizzando iTunes, ma gli update via OTA si sono comunque dimostrati affidabili a più riprese.

Fondamentale però è effettuare il backup dei dati, o via iCloud o tramite l'applicazione di Apple per Windows e Mac.

Backup su iCloud

Per effettuare il backup su iCloud basta seguire questa procedura:

Sbloccare l'iPhone Aprire l'app Impostazioni In alto fare tap sul proprio nome e cognome Selezionare iCloud Con uno scroll, spostarsi in basso e fare tap su "Backup iCloud" A questo punto, è necessario schiacciare su "Esegui backup adesso"

Backup su iTunes

Su iTunes, la procedura è più semplice:

Collegare l'iPhone al PC Aprire iTunes In alto a sinistra verrà mostrato un riquadro con l'icona dell'iPhone, cliccateci sopra Dalla schermata che si aprirà, a sinistra selezionare "Riepilogo" Sulla destra basta cliccare su "esegui backup adesso" e partirà la procedura

Le novità introdotte

iOS 13 porterà con se un'ampia gamma di novità, tra cui il tema scuro a lungo richiesto dagli utenti, il nuovo sistema di autenticazione "Sign in with Apple" che si affiancherà ad "Accedi con Facebook" ed "Accedi con Google" ed una maggiore reattività dei dispositivi.

Questa sera, in concomitanza con iOS 13 farà il suo debutto anche Apple Arcade.