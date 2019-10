iOS 13: in arrivo il tema scuro anche per Word, PowerPoint, Excel ed OneNote

Una delle novità principali introdotte da Apple con iOS 13 è il tema scuro, che è stato a lungo richiesto dagli utenti. A quanto pare alla lunga schiera di applicazioni che lo supportano, presto dovrebbero aggiungersi anche quelle della suite di produttività di Microsoft.

I beta tester di Word, Excel, PowerPoint ed OneNote infatti dalla giornata di ieri hanno modo di testare la nuova modalità scura sui propri iPhone ed iPad.

Il design riprende quello di altre applicazioni: il posto dei colori chiari viene preso da toni più scuri, che soprattutto di notte facilitano la lettura affaticando di meno gli occhi, e sugli schermi OLED potrebbero anche portare ad un aumento dell'autonomia della batteria.

Secondo quanto svelato, il tema scuro di Office si attiverebbe a seconda delle impostazioni di sistema: ciò vuol dire che, se ad esempio avete impostato l'opzione che lo abilita dal tramonto all'alba, di giorno Office e co avranno l'interfaccia grafica "classica", mentre di notte passeranno al grigio scuro/nero.

L'implementazione della Dark Mode in Office 365 su iOS 13 non arriva a sorpresa. Microsoft già lo scorso giugno aveva annunciato le intenzioni di supportare il nuovo tema del sistema operativo touch della Mela.

A questo punto la palla passa agli Office Insiders: qualora i test dovessero andare per il verso giusto, Microsoft procederà con il rilascio al pubblico dell'aggiornamento già la prossima settimana. Lo stesso protocollo è stato messo in campo lo scorso anno, prima del rollout per macOS Mojave.