iOS 13, ecco come effettuare gli screenshot a pagina intera appena introdotti

iOS 13 è uscito in Italia il 19 settembre 2019, due giorni fa. Siamo quindi ancora nella "fase di scoperta" dell'ultima major release del sistema operativo, anche se il 24 settembre 2019 dovrebbe già arrivare iOS 13.1. Una delle novità di cui in molti ignorano ancora l'esistenza sono gli screenshot a pagina intera. Vi spieghiamo come effettuarli.

Ebbene, tutto quello che dovete fare è seguire le rapide istruzioni presenti qui sotto.

Visitare la pagina Web di cui volete catturare lo screenshot; Effettuare uno screenshot come fareste di solito (es. pulsante d'accensione + Volume Su per gli iPhone con Face ID o pulsante d'accensione + tasto Home per gli altri); Premere sull'icona dello screenshot che compare in basso a sinistra; Fare tap sulla scheda Pagina Intera. Potete scorrere la pagina attraverso la barra presente a destra; Una volta effettuate tutte le modifiche del caso, vi basta premere sulla voce Fine per salvare lo screenshot a pagina intera.

Insomma, adesso gli utenti iOS possono effettuare degli screenshot a pagina intera in modo molto semplice. Nel frattempo, vi ricordiamo che iOS 13 ha introdotto anche il testo in tempo reale dei brani su Apple Music e che alcune persone stanno riscontrando problemi con l'aggiornamento. Per maggiori dettagli sull'ultima major release del sistema operativo, vi consigliamo di tenere monitorata la scheda dedicata ad iOS 13.