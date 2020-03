iOS 13 sta creando diversi grattacapi a livello di connessione: problemi per l'hotspot

L'ultima versione di iOS 13 (e iPadOS 13) sembra star causando diversi grattacapi a livello di connessione a Internet ai possessori di iPhone (e iPad).

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech e MacRumors, alcuni utenti stanno segnalando problemi nell'utilizzo della funzionalità hotspot, ovvero l'opzione che consente di "condividere" la connessione a Internet del proprio smartphone/tablet con altri dispositivi. Insomma, stiamo parlando di un aspetto importante, soprattutto in un periodo come questo, in cui siamo un po' tutti "chiusi" in casa e la congestione della rete potrebbe rendere necessario, per alcune persone, l'utilizzo della connessione dati.

Stando ad alcuni documenti interni trapelati online, la società di Cupertino avrebbe già informato i fornitori di servizi di aspettarsi delle segnalazioni legate a problemi con l'hotspot. Per farvi un esempio concreto, alcuni utenti sostengono che ci siano continue disconnessioni, mentre altri affermano di non riuscire nemmeno a connettersi.

Se siete tra le persone coinvolte da questo problema, vi consigliamo di consultare le linee guida ufficiali di Apple (in inglese, stando a Wccftech queste ultime sono aggiornate al 9 marzo 2020). Al momento non è chiaro quando arriverà il fix per questo problema, ma sembra proprio che Apple ne sia al corrente. Si parla già da diverso tempo di iOS 13.4: magari potrebbe essere l'occasione buona per risolvere l'inconveniente.