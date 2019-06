iOS 13 facilita anche la disinstallazione delle applicazioni

Ad una settimana esatta dalla presentazione della WWDC, continuano ad emergere indicazioni e novità dal fronte iOS 13, il nuovo sistema operativo mobile del colosso di Cupertino.

Secondo quanto riferito dagli sviluppatori che negli ultimi giorni hanno avuto modo di mettere le mani sulla prima beta dell'OS, iOS 13 ed iPadOS faciliterebbero anche la disinstallazione delle applicazioni.

Nello specifico, Apple ha aggiunto un nuovo modo per eliminare le app dal dispositivo semplicemente aprendo l'App Store. Come vi mostriamo nello screenshot presente in calce, nell'App Store è presente una schermata in cui è possibile disinstallare le applicazioni effettuando uno swipe da destra verso sinistra.

Toccando sul pulsante "Delete" sarà visualizzata l'interfaccia d'eliminazione standard, in cui è possibile confermare l'eliminazione dell'applicazione o annullare il processo.

La novità introdotta da Apple rappresenta senza dubbio un modo conveniente per sbarazzarsi di applicazioni indesiderate senza dover uscire dall'App Store. La feature sarà particolarmente utile in quanto soprattutto se si ordinano le app per cartelle non bisognerà cercarle a mano singolarmente, come accade attualmente.

La stessa funzione sarà ovviamente disponibile anche su iPadOs.

A giudicare da quanto segnalato, Apple ha anche spostato il pannello degli aggiornamenti app in iOS 12 per fare spazio ad Apple Arcade. La nuova scheda "Arcade" sostituisce il precedente pannello "Aggiornamento" che consente di ottenere un rapido accesso al servizio di gaming in fase di lancio entro fine anno.