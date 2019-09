iOS 13 ha un grave bug con le tastiere, ma Apple è già al lavoro per risolvere

Nonostante il rilascio di iOS 13.1, avvenuto nella serata di ieri e che ha corretto vari bug segnalati dagli utenti nelle ore successive all'installazione di iOS 13, il sistema operativo continua a soffrire di alcuni malfunzionamenti. Uno di questi è piuttosto grave ed è stato riconosciuto dalla stessa Apple.

In un documento di supporto pubblicato ieri, Apple ha messo in guardia i proprietari di iPhone ed iPad da un bug riguardante le tastiere di terze parti, che concederebbe le autorizzazioni di "accesso completo" ai dispositivi senza l'autorizzazione degli utenti. La falla riguarderebbe anche Gboard o Swiftkey, che rientrano nella categoria.

Le tastiere di terze parti infatti come qualsiasi altra app di iOS, richiedono una serie di autorizzazioni che deve confermare gli utenti. Quelle opzionali, quando concesse, consentono alle app di offrire funzionalità aggiuntive come suggerimenti intelligenti, un miglior controllo ortografico ed altro ancora. Nel caso delle tastiere, per offrire queste feature è necessaria l'elaborazione e raccolta dei dati personali, inclusi gli SMS e tutto ciò che si scrive usando l'iPhone o iPad.

Fino ad iOS 12 gli utenti hanno potuto scegliere se utilizzare o meno questi strumenti extra sulle tastiere. Ma su iOS 13 a quanto pare un bug concederebbe le autorizzazioni di default, il che potrebbe aprire ai malviventi le porte dei dispositivi. Ovviamente un'azione di questo tipo è difficile che la mettano in campo marchi come Google e Microsoft, che sviluppa Swiftkey, ma Apple sta comunque lavorando per risolvere nel minor tempo possibile.

Il colosso di Cupertino ha specificato che "questo problema non influisce sulle tastiere integrate di Apple. Inoltre, non influisce nemmeno su quelle di terze parti che non richiedono l'accesso completo. Il problema verrà risolto presto con il prossimo aggiornamento software".

A quanto pare la falla sarebbe presente su iOS 13 ed iPadOS.