iOS 13: Il Tema Scuro implementa la durata della batteria fino al 30% sui display OLED

Un nuovo test ha mostrato gli effetti positivi della Dark Mode (tema scuro) introdotta da iOS 13 sui display che utilizzano la tecnologia OLED, con un incremento della durata della batteria che si attesta attorno al 30% rispetto alla Light Mode.

Apple ha introdotto la Dark Mode per gli iPhone, iPad e iPod Touch con l'arrivo di iOS 13: la feature consente agli utenti di utilizzare il tema scuro a livello di sistema, con il supporto delle app di terze parti compatibili con le nuove API. Il test, effettutato dal canale YouTube PhoneBuff, è stato condotto con l'ausilio di un robot che ha effettuato le medesime operazioni su due iPhone XS Max calibrati con gli stessi parametri (con illuminazione pari a 200 nits). Il braccio robotico ha utilizzato applicazioni compatibili con la Dark Mode ma anche altre app, come Google Maps, che non sfruttano le API fornite da Apple. Il tutto per la durata di 2 ore, periodo in cui i livelli della batteria sono stati scrupolosamente registrati. Dall'esito del test si può notare come la Dark Mode implementi la durata della batteria fino al 30%. Il risultato è dovuto al fatto che i pannelli OLED, in presenza di colore nero, spengono completamente il pixel consentendo così una gestione delle risorse energetiche superiore. Se i display fossero stati normali LCD la Dark Mode non avrebbe sortito alcun effetto.

Dal momento dell'uscita, iOS 13 è stato installato sul 50% dei dispositivi compatibili. Durante la settimana inoltre Apple ha pubblicato l'aggiornamento iOS 13.1.3 che introduce alcune novità, oltre a correggere una serie di bug.