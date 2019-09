iOS 13 ha introdotto una funzionalità 'segreta': le lyrics in tempo reale su Apple Music

iOS 13 è uscito da pochi minuti, ma siamo già riusciti a scovare una funzionalità "misteriosa" che in pochi si aspettavano. In particolare, la nuova possibilità farà felici tutti gli amanti della buona musica.

Infatti, la società di Cupertino ha implementato le lyrics in tempo reale dei brani disponibili attraverso l'abbonamento Apple Music. Per accedere al testo delle canzoni, basta semplicemente premere sull'icona del fumetto presente in basso a sinistra mentre si sta riproducendo un brano. Il sistema provvederà quindi a visualizzare a schermo le lyrics e sottolineare le parole pronunciate dall'artista. Tutto questo direttamente dall'applicazione Musica preinstallata sui vari dispositivi Apple.

La nuova funzionalità permette anche di "scorrere" la canzone semplicemente premendo su una determinata frase: il player riprenderà a riprodurre il brano da lì. Insomma, oltre a tutte le novità che ormai conosciamo a memoria, come il tema scuro e il pulsante "Accedi con Apple", iOS 13 ha introdotto anche delle migliorie minori che però possono migliorare la qualità dell'esperienza utente finale, delle piccole modifiche "invisibili" ai più, ma importanti per coloro che amano determinate applicazioni.

Nel frattempo, la società di Cupertino non si è seduta sugli allori e ha già annunciato l'arrivo dell'aggiornamento ad iOS 13.1. Vi ricordiamo che l'ultima major release ha portato con sé anche Apple Arcade.