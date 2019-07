iOS 13 introduce il contatto visivo durante le videochiamate FaceTime

Ancora novità dal fronte iOS 13. Nella giornata di ieri il colosso di Cupertino ha rilasciato la terza beta del nuovo sistema operativo, che include una nuova funzionalità chiamata "FaceTime Attention Connection", che migliora in maniera importante le videochiamate effettuate con il FaceTime, rendendole ancora più reali.

Le feature, come vi mostriamo nel tweet presente in calce, corregge un fastidioso problema comune su tutte le piattaforme e, come svelato dallo sviluppatore Will Sigmon, "guardando sullo schermo e non sulla fotocamera durante una videochiamata, iOS 13 crea una foto di me che fisso la fotocamera". Di fatto, in questo modo si creerà un vero e proprio contatto visivo con l'interlocutore.

A giudicare da quanto svelato da TechCrunch, questo vero e proprio filtro sarebbe presente solo su iPhone Xs ed Xs Max, il che vuol dire che funziona solo con l'ultima generazione del comparto fotografico frontale di Apple. E' probabile che il tutto sia dovuto dalla presenza del nuovo processore A12 che ha debuttato nei top di gamma dello scorso anno, e che fornisce anche miglioramenti in termini di effetti luce HDR ed in modalità ritratto quando si scattano le foto.

Di default l'opzione di correzione dello sguardo è disattivata, e gli utenti dovranno abilitarla a mano dalle impostazioni del FaceTime nell'apposito pannello. Fateci sapere cosa ne pensate.

La terza beta di iOS 13 ha anche portato alla luce un nuovo sistema per trasferire i file.