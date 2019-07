iOS 13 potrebbe introdurre un nuovo sistema per trasferire i file

Apple ha lanciato nella notte la terza beta per gli sviluppatori di iOS 13, iPadOS 13, tvoS 13, watchOS 6 e macOS Catalina. A fianco dei miglioramenti delle prestazioni e correzioni di bug, ha fatto il suo debutto una nuova funzionalità che potrebbe risultare particolarmente utile agli utenti e legata al trasferimento dei dati tra i dispositivi.

Gli iscritti al programma Developer che hanno avuto modo di mettere le mani sulla beta 3 di iOS 13, hanno notato alcune novità nell'applicazione Setup che viene eseguita quando si attiva un dispositivo per la prima volta o dopo un reset. Il colosso di Cupertino avrebbe introdotto una nuova serie di risorse che suggeriscono che Apple sta lavorando su un nuovo modo per trasferire i dati tra dispositivi.

Attualmente, infatti, quando si imposta un nuovo dispositivo iOS, è possibile ripristinarlo da un backup di iTunes o di iCloud. In alternativa, è possibile effettuare il trasferimento avendo un altro dispositivo iOS accanto a quello nuovo, il che consente di trasferire i dati in modalità wireless.

Le stringhe di codice trovate nella nuova versione dimostrativa di iOS 13 suggeriscono che Apple sta lavorando ad un modo per trasferire i dati da un dispositivo iOS all'altro direttamente, usando un cavo. A conferma delle indiscrezioni è anche stata trovata un'icona, che proponiamo in calce, in cui vengono mostrati due iPhone collegati tra loro tramite un cavo. Non è chiaro in che modo Apple voglia consentire ciò, dal momento che gli attuali iPhone dispongono solo di una porta Lightning e non è presente sul mercato un cavo Lightning-to-Lightning.

Tra le novità di iOS 13 è anche presente una nuova funzione relativa agli abbonamenti.