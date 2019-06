iOS 13 ed iPadOs mostreranno i luoghi in cui le app tracciano gli utenti

Con iOS 13, Apple ha rafforzato il proprio impegno nel garantire maggiore controllo dei dati e riservatezza agli utenti. L'aggiornamento, svelato ufficialmente ad inizio settimana nel corso del keynote d'apertura della WWDC, include delle opzioni non mostrate sul palco ma comunque interessanti.

I beta tester di 9to5Mac che in questi giorni stanno testando iOS 13, hanno scoperto che il nuovo OS (e la controparte iPadOs), introdurrà una serie di schermate dedicate che consentiranno agli utenti di impostare il livello di condivisione della loro posizione per una determinata applicazione. Tali pannelli includeranno anche una mappa che presenterà indicazioni sui luoghi in cui le app hanno effettuato la localizzazione, con tanto di descrizioni sul motivo per cui è stato effettuato.

Gli utenti quindi potranno accedere a dei veri e propri rapporti in cui sarà possibile accedere alla lista delle funzioni delle applicazioni che hanno chiesto il tracciamento Gli utenti, dal loro canto, potranno revocare o mantenere tutte le autorizzazioni, o limitarle.

Le notifiche non faranno la loro comparsa su macOS e tvOS in quanto non supportano la raccolta dei dati relativi alla localizzazione, mentre watchOS non necessita di tali dati.

La novità sarà sicuramente accolta favorevolmente da coloro che desiderano maggiore riservatezza sul trattamento dei dati personali e di quelli relativi alla localizzazione.