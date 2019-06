iOS 13 si mostra nel primo video hands-on post WWDC: spicca il tema scuro

A pochi giorni dalla presentazione del nuovo iOS 3, iniziano ad emergere in rete i primi video hands on che ci mostrano tutte le novità presentate dal colosso di Cupertino durante il keynote di apertura della WWDC.

E' il caso del filmato che trovate in apertura, pubblicato dai colleghi di MacRumors, che ci mostrano all'opera la prima versione beta del sistema operativo, che può già essere scaricata dagli sviluppatori registrati, con lancio pubblico in programma a Luglio.

Il video si sofferma sulle novità che arriveranno nelle mani degli utenti entro fine anno, tra cui il nuovo tema scuro che a quanto pare può essere programmato per attivarsi in automatico in base alle proprie esigenze, come avviene con il Night Shift. Nel nuovo pannello infatti è stata inserita una nuova opzione che permette di attivarla "dal tramonto all'alba" per non affaticare gli occhi, ma è anche possibile scegliere orari personalizzati.

Tra le novità mostrate nel filmato si vede anche la nuova applicazione Foto, che come abbiamo avuto modo di raccontarvi durante il keynote, è stata potenziata con una serie di strumenti che permettono di ordinare le fotografie ed accedervi rapidamente.

Il video hands on si sofferma anche sulla nuova app Promemoria e Find My, che ha preso il posto di Trova il mio iPhone e Trova i Miei Amici.