iOS 13, un nuovo messaggio manda in crash iPhone, Mac ed Apple Watch

Dopo le due falle di sicurezza scovate in Mail, un nuovo problema si abbatte su Apple. Secondo quanto riferito, un messaggio di testo apparentemente innocente riuscirebbe a mandare in crash iPhone, iPad, Mac ed Apple Watch.

Il messaggio incriminato è composto dall'emoji della bandiera italiana ed un carattere Sindhi, che sovraccarica i dispositivi a tal punto da provocarne lo spegnimento. Il bug sembra sfruttare un problema nelle notifiche dei messaggi sugli smartphone, che non sono in grado di visualizzare correttamente la notifica bloccando l'app.

In alcune circostanze però il problema avrebbe provocato il crash di Messaggi, mentre nei casi più gravi ha portato al riavvio dei dispositivi. A quanto pare però la problematica interesserebbe anche altre piattaforme di messaggistica tra cui Whatsapp e Facebook Messenger.

Al momento l'unico modo per proteggersi è rappresentato dalla disattivazione delle anteprime dalle notifiche dell'app, ma è chiaro che una scelta di questo tipo potrebbe provocare problemi in quanto le renderebbe quasi inutili.

Non si tratta certo della prima volta che un messaggio riesce a mandare in crash gli iPhone: anche nel 2018 era stato scovato un problema simile poi rapidamente corretto dalla società di Cupertino attraverso un aggiornamento software. Probabile che gli ingegneri siano già al lavoro su un fix per iOS.