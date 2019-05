iOS 13, alcuni screen mostrano la Dark Mode e altre novità

Manca poco, anzi pochissimo, alla WWDC. Durante l'evento Apple presenterà la nuova versione del suo sistema operativo mobile iOS 13. Nel frattempo, in rete sono trapelati alcuni screen che mostrano in anticipo le novità che saranno introdotte. A partire dall'agognata Dark Mode di Apple.

La Dark Mode, spiega 9to5Mac che ha anche ricevuto gli screen in questione, potrà essere attivata dalle opzioni, oppure attraverso una scorciatoia tramite il Control Center. Come nota il portale, nella home non cambia molto: può darsi che Apple decida di rilasciare anche alcuni sfondi più scuri, per rendere gli effetti della Dark Mode più totalizzanti.

Anche le App di Apple vengono abbracciate dai toni scuri, come testimonia lo screen che ritrae Apple Music a modalità attiva.

Cambia anche l'interfaccia post-screen, con la comparsa di alcuni strumenti per prendere note o evidenziare parti dell'immagine appena catturata.

Cambio radicale per l'app Promemoria, con quattro nuove categoria con cui segnare gli impegni, l'aggiunta di una utile barra per le ricerche e una nuova veste grafica.

Come precedentemente svelato da Bloomberg (ne avevamo parlato qua) Trova il mio iPhone e Trova Amici verranno unificati in un'unica app, che forse avrà anche più funzioni: Find My.

Appuntamento per il prossimo lunedì, quando Apple mostrerà tutte le novità che saranno introdotte da iOS 13.

Tutti gli screen del nuovo iOS 13, una esclusiva 9to5Mac, nel link in fonte.