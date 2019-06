iOS 13 segnerà il debutto della calcolatrice di Apple su iPad?

E' in programma questa sera alle 19 il keynote di apertura della WWDC di Apple, nel corso del quale il colosso di Cupertino dovrebbe presentare le novità software per l'anno in corso, incluso iOS 13 che a quanto pare debutterà su iPhone, iPad ed iPod entro la fine dell'anno.

Tra le novità di spicco di iOS 13 dovrebbe esserci il debutto del tema scuro, che è stato a lungo richiesto dagli utenti.

Per gli utenti iPad però potrebbero esserci news interessanti. E se negli ultimi giorni si era parlato anche dell'introduzione del supporto ai mouse, quest'oggi ci giunge notizia che il pacchetto potrebbe segnare l'arrivo delle calcolatrice sul tablet di Apple.

Come sicuramente sapranno gli utenti che posseggono l'iPad, tra le app preinstallate non figura la calcolatrice. Per effettuare i calcoli infatti è necessario affidarsi a soluzioni di terze parti da scaricare da App Store e che spesso sono anche a pagamento.

Il leakster PineLeaks ha affermato che la calcolatrice ufficiale di Apple farà il suo debutto su iPad tramite iOS 13, e dovrebbe offrire un'esperienza di calcolo fluttuante, il che vuol dire che gli utenti saranno in grado di utilizzarla in contemporanea con altre app.

Le conferme di rito arriveranno tra qualche ora, vi terremo aggiornati.