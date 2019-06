Con iOS 13 Siri sarà in grado di riprodurre brani da Spotify

Ancora novità dal fronte iOS 13. Dalla WWDC emerge che il nuovo sistema operativo touch del colosso di Cupertino introduce una funzionalità che fino ad oggi era esclusiva di Apple Music.

Apple infatti finalmente rende possibile a Spotify ed altre app musicali e di podcast di utilizzare Siri per avviare o stoppare la riproduzione. Ciò vuol dire che con iOS 13 sarà possibile usare l'assistente vocale per avviare la riproduzione di un brano o playlist di Spotify, finalmente.

Con iOS 13 infatti Apple ha aperto il framework SiriKit alle applicazioni audio di terze parti, sia su iPhone che su iPad con il nuovo iPadOS. La conditio sine qua non però è che gli sviluppatori delle app includano le API nei rispettivi client. E' facile però ipotizzare che Spotify, che rappresenta la piattaforma di streaming musicale più importante, non si lasci sfuggire l'occasione ed implementi il tutto nel minor tempo possibile. Lo stesso dovrebbe accadere anche per Google Music, Amazon Music e simili.

Si tratta di un'importante miglioramento all'esperienza utente, in quanto con iOS 12 gli utenti per poter utilizzare Siri per avviare la riproduzione delle tracce o playlist preferite sono costretti ad utilizzare le Shortcut introdotte da Apple di recente. L'integrazione però in questo caso non è completa.

Ricordiamo che iOS 13 sarà disponibile su iPhone ed iPod entro fine anno.