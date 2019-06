iOS 13 contro gli spammer, addio chiamate indesiderate

iOS 13 non si limita solo al nuovo tema scuro, ma include anche una serie di miglioramenti vari che renderanno i dispositivi su cui arriverà ancora più sicuri e facili da usare. Nel corso del keynote tenuto alla WWDC Apple ha annunciato una nuova impostazione che rafforza la lotta contro le chiamate spam.

Ad oggi gli utenti si affidano ad applicazioni di terze parti come TrueCaller, che consentono di identificare lo spam telefonico e quindi bloccarlo, ma iOS 13 includerà una nuova impostazione che consentirà di silenziare automaticamente tutte le chiamate provenienti da un numero sconosciuto. Il sistema operativo infatti provvederà ad inviarle automaticamente alla segreteria telefonica.

La nuova opzione è battezzata "Silence unknown callers" e come indicato nella pagina ufficiale di iOS 13, protegge gli utenti dalle chiamate provenienti da numeri sconosciuti e spammer.

Quando l'impostazione è attivata, iOS utilizzerà Siri per abilitare lo squillo solo dai numeri presenti nella rubrica, nella posta e messaggi. Tutte le altre chiamate verranno inoltrate automaticamente alla segreteria telefonica.

Le chiamate bloccate non compariranno sullo schermo, e gli utenti non se ne accorgeranno nemmeno mentre utilizzano il dispositivo.

Rispetto alla modalità "non disturbare" le differenze sono tante, in quanto questa consente di attivare le chiamate in entrata solo dai contatti preferiti. La nuova opzione terrà conto anche della posta e dei messaggi, per identificare le persone con cui si è interagito in passato.

A questo indirizzo è presente la lista degli iPod ed iPhone su cui sarà disponibile iOS 13.