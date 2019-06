iOs 13 supporta il Dualshock, l'iPhone diventa una PS4 Portatile, connessione permettendo

A qualche giorno dalla presentazione ufficiale del nuovo iOS 13, continuano ad emergere novità sulla prossima generazione del sistema operativo touch di Apple. Novità che a quanto pare abbracciano anche il campo videoludico, in quanto sia iOS 13 che iPadOs includeranno il supporto al controller DualShock 4 di Sony della PS4.

Si tratta di una notizia senza dubbio interessante, che arriva a pochi giorni dal via dell'E3 di Los Angeles.

Nelle ore successive all'annuncio, la notizia ha suscitato reazioni entusiastiche da parte dei videogiocatori. in quanto per utilizzare il controller di PS4 su iPhone o iPad basterà lanciare l'applicazione Remote Play di Sony per iOS, disponibile sullo Store da qualche mese.

Remote Play, di fatto, grazie alla compatibilità con DualShock 4 trasformerà i dispositivi Apple in una PlayStation 4 Portatile. L'applicazione infatti include il supporto completo alla dashboard, lo Store ed i profili utente della console. Gli utenti saranno anche in grado di consentire l'accesso al microfono del dispositivo per poter chattare con gli amici durante le sessioni di gioco.

Non mancano ovviamente gli aspetti negativi. Remote Play non supporterà infatti tutti i giochi, sebbene al momento ancora non sia stata diffusa alcuna indicazione a riguardo.

Il supporto al DualShock 4 ed il controller di Xbox One S porterà anche benefici importanti ad altre app, come Steam Link che è stata pubblicata di recente e che consente di giocare ai titoli di Steam su iPhone o iPad a patto che i dispositivi siano collegati alla stessa rete WiFi.

Microsoft, nel frattempo, sta già lavorando da tempo ad una propria piattaforma per lo streaming, e non è escluso che veda la luce anche sui dispositivi iOS.

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi, oltre ad iOS 13 ed iPadOS, anche tvOS 13 riceverà il supporto per i controller di PlayStation 4 ed Xbox One S.