iOS 13 svela Garta: il visore per la realtà aumentata di Apple

Le versioni beta dei sistemi operativi sono spesso state una fonte affidabile che hanno svelato i progetti futuri delle società tecnologiche. Anche iOS 13 non è esente a questo trend ed i ragazzi di MacRumors, nel sorgente del nuovo OS hanno scoperto delle indicazioni ad un visore per la realtà aumentata ancora non annunciato.

Nello specifico, le build di iOS 13 includono un'applicazione battezzata "STARTester" che sarebbe in grado di simulare le feature tipiche di un visore per la realtà aumentata su un iPhone a scopo di test.

All'interno della beta è anche stato scoperto un file readme in cui si parla di una shell di sistema "StarBoard" per le applicazioni abilitate alla realtà aumentata. Il file suggerisce anche che Apple starebbe progettando un dispositivo per la realtà aumentata con il nome in codice "Garta", che probabilmente rientra nel progetto "T288" di cui si era parlato già in precedenza.

Ma non è tutto, perchè all'interno del sorgente di iOS 13 sono anche state scoperte numerose stringhe relative ad una "modalità Starboard" e varie "modalità di visione" e "scene". Alcune righe di codice fanno anche riferimento alla realtà aumentata, tra cui "ARStarBoardViewController" e "ARStarBoardSceneManager".

Lo scorso Luglio sul web era emerso un rapporto secondo cui il progetto sarebbe stato cancellato