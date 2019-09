iOS 13 ufficiale in Italia: svelata la data di uscita nel nostro Paese

Dopo le numerose versioni Beta, finalmente conosciamo la data di uscita ufficiale di iOS 13 in Italia. L'annuncio da parte di Apple era particolarmente atteso dagli appassionati del mondo smartphone ed è arrivato solamente in seguito alla conferenza odierna.

Infatti, l'azienda di Cupertino ha aperto il sito ufficiale italiano, dove si legge: "iOS 13 ha grandi sorprese: uno splendido nuovo look, cambiamenti importanti nelle app che usi di più, nuove funzioni per proteggere la tua privacy, e miglioramenti di sistema che rendono il tuo iPhone ancora più veloce e bello da usare. Disponibile dal 19/9". Insomma, iOS 13 verrà rilasciato il 19 settembre 2019 in Italia.

Le principali novità riguardano l'implementazione della Modalità scura, il controllo dell'illuminazione in modalità Ritratto (con tanto di possibilità di aggiunta di un effetto monocromatico), un look ridisegnato del pannello Foto e altre funzionalità legata all'app Mappe, alle Memoji e alla Privacy. Oltre a questo, la società di Cupertino ha annunciato in precedenza che le applicazioni avranno un peso dimezzato e che ci saranno importanti miglioramenti a livello di prestazioni. Per tutti i dettagli del caso, vi invitiamo a consultare il nostro approfondimento su iOS 13.

Nel frattempo, vi ricordiamo che oggi Apple ha annunciato anche i nuovi iPhone 11.