iOS 13: gli utenti segnalano bug e crash. Conviene aspettare iOS 13.1?

iOS 13 è arrivato ieri ed ha portato con se tante novità, tra cui il tema scuro e la piattaforma di streaming Apple Arcade. Tuttavia, come spesso accaduto negli ultimi anni, l'aggiornamento starebbe provocando qualche problema a diversi utenti.

Secondo quanto riportato da AppleInsider, i bug più popolari ne includono uno in Mail in cui il nome di chi ha inviato un messaggio è sostituito dalla dicitura "Nessun mittente", e che sarebbe aggirabile semplicemente riavviando il dispositivo.

Gli utenti però lamentano anche crash all'avvio di alcune applicazioni, mentre altri sostengono che AirDrop funzionerebbe sporadicamente. Sono arrivate anche segnalazioni secondo cui iOS 13 starebbe causando problemi con la ricezione del segnale Cellular.

E' probabile che Apple sia già a conoscenza dei disservizi, e che probabilmente verranno risolti con iOS 13.1 del 24 Settembre, il primo major update per iOS 13 che sarà distribuito a partire dal 24 Settembre insieme ad iPadOs.

Per i meno audaci, quindi, il consiglio è di aspettare ancora qualche giorno e di installare sul proprio iPhone la versione già fixata dell'OS. In alternativa, via OTA ed iTunes è già disponibile da qualche ora iOS 13, che pesa poco più di 2 gigabyte.

In questo caso le scuole di pensiero sono diverse, ma è fondamentale non dimenticare di fare il backup prima di avviare la procedura, iOS 13 o 13.1.