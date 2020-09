iOS 14.0.1 disponibile in Italia: utenti iPhone, avete un update da scaricare!

L'adozione di iOS 14 si sta rivelando più veloce rispetto a quella di iOS 13. D'altronde, novità come i widget e il Picture in picture stanno convincendo gli utenti a passare alla nuova versione del sistema operativo. In ogni caso, è già arrivata l'ora di aggiornare iOS 14.

Infatti, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e MacRumors e come potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia, la società di Cupertino ha avviato il rollout della versione 14.0.1, che raggiungerà gli iPhone di tutti nel corso delle prossime ore. Come potete immaginare dal numero della versione, non si tratta di un aggiornamento primario, bensì di un update secondario che mira a risolvere diverse problematiche riscontrate dagli utenti in seguito al rilascio della versione stabile di iOS 14, che è avvenuto il 16 settembre 2020.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: è stato risolto, perlomeno stando a quanto affermato da varie fonti internazionali, quel bug che era stato segnalato sin dal day one di iOS 14. Esso riguardava il fatto che, ogni qualvolta l'utente riavviava lo smartphone, il browser di default tornava ad essere Safari e anche il client di posta di default veniva ripristinato. L'aggiornamento include inoltre altri fix legati, ad esempio, alla connessione alla rete Wi-Fi e all'impossibilità di inviare e-mail tramite alcuni provider. Si tratta di problematiche segnalate dagli utenti, che Apple ha provveduto a correggere con l'update 14.0.1.

Vi ricordiamo che potete aggiornare il vostro iPhone semplicemente recandovi nel percorso Impostazioni > Generali > Aggiornamento software > Scarica e installa.

A fianco di iOS 14.0.1, è stato rilasciato anche watchOS 7.0.1, altro update minore che include dei fix. Per il resto, non mancano all'appello iPadOS 14.0.1, tvOS 14.0.1 e macOS Catalina 10.15.7.