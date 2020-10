iOS 14.1 disponibile in Italia: aggiornamento in vista degli iPhone 12

Dopo aver rilasciato l'aggiornamento ad iOS 14.0.1 a fine settembre 2020, circa quattro settimane dopo Apple ha deciso di rendere disponibile un ulteriore update, che porta iOS alla versione 14.1. Si tratta di un aggiornamento scaricabile da tutti, dato che stiamo parlando della build stabile.

In particolare, stando anche a quanto riportato da SlashGear e 9to5Mac, nonché a come potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia, la società di Cupertino ha fatto ufficialmente partire il rollout della succitata versione del suo sistema operativo, che è già arrivata anche agli utenti italiani. Infatti, abbiamo ricevuto l'aggiornamento sul nostro iPhone di fiducia.

Questo aggiornamento introduce il supporto relativo alla riproduzione e alla modifica di video HDR a 10 bit. Questa funzionalità è accessibile da iPhone 8 in poi, quindi non bisogna nemmeno attendere l'arrivo nelle mani degli utenti della nuova gamma. Per il resto, sono stati risolti vari bug riscontrati dagli utenti con le precedenti versioni, come quello relativo all'impossibilità di aggiungere brani musicali alla propria libreria.

Insomma, la versione stabile di iOS 14 si è aggiornata, in vista dell'arrivo di iPhone 12. Ovviamente, al suo fianco è stato rilasciato anche l'update ad iPadOS 14.1. Nel frattempo, vi ricordiamo che gli utenti che hanno installato la Beta stanno già provando la versione 14.2.